Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu kararı! Şenol Güneş’ten veto...

NICE'IN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Geçen sezon da genç file bekçisi isteyen Fransız ekibi, Beşiktaş'ta 450 bin Euro kiralama ücreti, bonus ve 4 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdi. Ancak hem yönetim teklifin içeriğinin opsiyonlu olmasını yeterli bulmadı hem de teknik direktör Şenol Güneş, üç kulvarda yarışacakları için Ersin Destanoğlu'nun ayrılığına onay vermedi. Tecrübeli çalıştırıcının 22 yaşındaki eldiven ile ilgili kararının ardından siyah-beyazlı yönetim, Nice'in cazip teklifini pazarlık yapmadan geri çevirdi.