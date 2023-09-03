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Giriş Tarihi: 3.9.2023 13:19 Son Güncelleme: 3.9.2023 13:26

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Şenol Güneş'ten veto...

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu kararı! Şenol Güneş’ten veto...

Nice, geçen sezon da ilgilendiği 22 yaşındaki eldiven için 450 bin Euro kiralama ücreti, bonus ve 4 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdi. Ancak deneyimli hoca ayrılığa onay vermedi.

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan ve Avrupa'da oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Ersin Destanoğlu'na teknik direktör Şenol Güneş'ten izin çıkmadı. Fransa'da transfer dönemi sona ermeden saatler önce Nice, bir kez daha siyah-beyzlıların kapısını çaldı ancak istediği sonucu alamadı.

NICE'IN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Geçen sezon da genç file bekçisi isteyen Fransız ekibi, Beşiktaş'ta 450 bin Euro kiralama ücreti, bonus ve 4 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdi. Ancak hem yönetim teklifin içeriğinin opsiyonlu olmasını yeterli bulmadı hem de teknik direktör Şenol Güneş, üç kulvarda yarışacakları için Ersin Destanoğlu'nun ayrılığına onay vermedi. Tecrübeli çalıştırıcının 22 yaşındaki eldiven ile ilgili kararının ardından siyah-beyazlı yönetim, Nice'in cazip teklifini pazarlık yapmadan geri çevirdi.

NE YAPTI?

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu, A takımla 97 maça çıkarken 8665 dakika sahada kaldı. Ağlarında 116 gol görürken, 32 karşılaşmada kalesini kapatmayı başardı. Alt kategorilerde 27 kez Milli Takım'da görev yaptı.

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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Şenol Güneş'ten veto...
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