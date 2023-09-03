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Giriş Tarihi: 3.9.2023 16:54

Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi! 1+1 yıllık sözleşme teklifi...

İHA
Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi! 1+1 yıllık sözleşme teklifi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala stoperde rota Brezilyalı futbolcu David Luiz’e döndü.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper bölgesine bir transfer daha yapmak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Brezilyalı futbolcu David Luiz oldu.

Brezilya ekiplerinden Flamengo forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli savunmacının durumunu araştıran Beşiktaş, anlaşma sağlanması halinde oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek Brezilyalı futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ise ödenmeyecek.

Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Benfica gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen David Luiz, 1 Eylül 2021 tarihinde transfer olduğu Flamengo'da şu ana kadar 94 resmi maçta forma giyip, takımına 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi! 1+1 yıllık sözleşme teklifi...
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