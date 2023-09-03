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Giriş Tarihi: 3.9.2023 14:20

Dominik Livakovic ilk maçına çıkıyor

Dominik Livakovic ilk maçına çıkıyor

Bugün Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in 11'de başlaması bekleniyor. Fenerbahçe'de Peres, Ferdi, Samet, Sangare, Zajc, Kent ve Emre Mor Ankara'ya götürülmedi.

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı. İlk iki maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile playoff karşılaşmalarında kayıp yaşamayan sarı-lacivertliler, başarılı gidişini sürdürmek istiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal, Başkent'te kaleyi Livakovic'e teslim edecek. Hırvat file bekçisi ilk kez sahne alacak. Gönderilmesi planlanan Crespo'nun da kampa dahil edilmesi dikkat çekti.

Luan Peres, Samet Akaydin, Omar Fayed, Ferdi Kadıoğlu, Nazım Sangare, Miha Zajc, Ryan Kent, Emre Mor Ankara'ya götürülmedi.

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Dominik Livakovic ilk maçına çıkıyor
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