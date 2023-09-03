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Giriş Tarihi: 4.9.2023 01:05

Hatayspor ve Adana Demirspor maçında 6 gollü düello

Hatayspor ve Adana Demirspor maçında 6 gollü düello

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor, Mersin'de Adana Demirspor'u ağırladı. Büyük heyecana sahne olan mücadele, 3-3'lük eşitlik ile sona erdi.

Adana Demirspor, deplasmandaki mücadelenin ilk yarısını 40. dakikada Cherif Ndiaye'nin attığı golle 1-0 önde tamamlamıştı.

İkinci yarıda geri dönen Hatayspor; 53. ve penaltıdan 73. dakikada Carlos Strandberg ile 75. dakikada Fisayo Dele-Bashiru'nun attığı goller sonucunda 3-1'lik üstünlüğü yakaladı. Konuk ekip Adana Demirspor, son bölümde bir kez daha maça döndü ve 84. dakikada Andrew Gravillon ile 89. dakikada Nani'nin attığı gollerle 3-3'lük eşitliği yakaladı. Mücadele de skordaki 3-3'lük eşitlik ile sona erdi.

Bu sezon ligdeki ilk maçında Pendikspor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden Hatayspor, sonrasında oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılmış oldu ve puanını 6'ya yükseltti.

İlk hafta sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Adana Demirpor, Ankaragücü ve Hatayspor deplasmanlarında aldığı beraberliklerle 3 maç sonunda 5 puana ulaştı.

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Penaltıda VAR çağırmalıydı
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Hatayspor ve Adana Demirspor maçında 6 gollü düello
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