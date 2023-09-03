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Giriş Tarihi: 3.9.2023 16:01

Manchester City'de Erling Haaland, bıraktığı yerden devam ediyor!

İHA
Manchester City’de Erling Haaland, bıraktığı yerden devam ediyor!

Manchester City’nin 23 yaşındaki Norveçli santrforu Erling Haaland, bu sezon Premier Lig’in ilk 4 haftasında 6 gol, 1 asist katkısı sağlayarak, geride kalan sezonda sergilediği başarılı performansı devam ettiriyor.

Manchester City, Premier Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Fulham'ı 5-1'lik skorla mağlup etti. Mücadeleyi 3 gol, 1 asistle tamamlayan Norveçli golcü Erling Haaland, bu sezon Premier Lig'in ilk 4 haftasını 6 gol, 1 asistle tamamladı.

Geride kalan sezonu ligde oynadığı 35 maçta 36 gol, 8 asistle Premier Lig'in tarihteki 'bir sezonda en fazla gol atan futbolcu' olarak tamamlayan 23 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sene sergilediği başarılı performansı devam ettiriyor.

2022-2023 sezonunda Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilen Haaland, Mavililer ile tüm kulvarlarda 59 mücadelede 58 gole imza attı.

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Manchester City'de Erling Haaland, bıraktığı yerden devam ediyor!
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