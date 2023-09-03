Orkun Kökçü, Hollanda’da yılın futbolcusu adayları arasına girdi

Orkun Kökçü, geçen yılki takım arkadaşları Santiago Giménez ve David Hancko, geçen sezon Twente'de forma giyen Vaclav Cerny ve PSV Eindhoven'dan Xavi Simons ile ödül için yarışacak. 'Yılın Futbolcusu' ödülünün kazananı, Hollanda 1. Lig kulüplerinin kaptanları ve Hollanda Futbolcular Birliği üyeleri arasında yapılacak oylamayla belirlenecek.

Hollanda 1. Ligi Ödülleri'nin sahipleri, yarın TSİ 21.30'da Hollanda'nın Utrecht kentindeki DeFabrique etkinlik merkezinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.