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Giriş Tarihi: 3.9.2023 21:28 Son Güncelleme: 3.9.2023 21:41

Son dakika: Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi sona erdi!

Son dakika: Başakşehir’de Emre Belözoğlu dönemi sona erdi!

Son dakika haberleri... Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, "Teşekkürler Emre Belözoğlu" başlıklı bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi sona erdi!
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