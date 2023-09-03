Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Filenin Sultanları, şampiyonluk için parkede! Türkiye – Sırbistan voleybol maçı canlı
Giriş Tarihi: 3.9.2023 20:56 Son Güncelleme: 3.9.2023 21:23

Son dakika haberleri: Filenin Sultanları, şampiyonluk için parkede! Türkiye – Sırbistan voleybol maçı canlı

Son dakika haberleri: Filenin Sultanları, şampiyonluk için parkede! Türkiye – Sırbistan voleybol maçı canlı

Son dakika haberleri… A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de oynanacak dev mücadele, saat 21.00’de başladı. Final müsabakası, TRT 1’den canlı yayınlanıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan maç, TSİ 21.00'de başladı. Maç TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

1. SET OYNANIYOR: Sırbistan 21-21 Türkiye

Organizasyonda C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran, Belçika'yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti.

Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ın finaldeki rakibi oldu.

Sırbistan A Grubu'nda Ukrayna, Slovenya, Polonya, Macaristan ve Belçika'yı mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve son 16 turuna kaldı.

Son 16 turunda İsveç'i yenerek organizasyonun çeyrek finalinde Çekya'nın karşısına çıkan Sırbistan, yarı finalde de Hollanda'yı geçerek adını finale yazdırdı.

TEK ALTIN EKSİK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselmeyi başardı.

Tarihinde 2003 ve 2019'da finalde mücadele eden "Filenin Sultanları", bu iki maçı da kazanamadı ve kürsünün ikinci basamağında yer aldı.

Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 de bronz madalyası bulunan Türkiye, Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından "1" numara olarak katıldığı Belçika'daki organizasyonda da altın almaya sadece bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.

Türkiye, FIVB ülkeler sıralamasında ilk basamakta yer alıyor.

ÜST ÜSTE 14. GALİBİYET

"Filenin Sultanları", resmi maçlarda üst üste 14 maçtır yenilmiyor.

FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 8 maçı galip bitirdi.

Türkiye, bu 14 maçta rakiplerine sadece 6 set verdi.

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Son dakika haberleri: Filenin Sultanları, şampiyonluk için parkede! Türkiye – Sırbistan voleybol maçı canlı
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