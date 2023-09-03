Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Samsunspor - İstanbulspor maçı ertelendi
Giriş Tarihi: 3.9.2023 19:49 Son Güncelleme: 3.9.2023 19:59

Son dakika: Samsunspor - İstanbulspor maçı ertelendi

Son dakika: Samsunspor - İstanbulspor maçı ertelendi

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 4'üncü haftasındaki Samsunspor - İstanbulspor maçı sağanak yağış sebebiyle ertelendi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçı sağanak yağış nedeniyle ertelendi.

Samsun'da dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış Samsunspor-İstanbulspor maçı başladıktan bir süre sonra yeniden şiddetlendi.

Maçın 12. dakikasında hakem Burak Şeker, iki takımın oyuncularının zeminde topun zıplamadığını söylemesi üzerine karşılaşmayı durdurdu.

Hakem Burak Şeker, bir süre iki ekibin teknik heyeti ile görüştükten sonra takımları soyunma odasına gönderdi.

Futbolcular ve hakemlerin soyunma odasına girmesiyle birlikte görevliler, zemini çekçekle temizlemeye başladı.

Ancak yağışın şiddetli bir şekilde yağmaya devam etmesinin ardından maçı hakemi Burak Şeker, karşılaşmayı erteleme kararı aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti! Kaza sonrası ilk fotoğraf
Maçka Parkı’nda Nazi bayrağı açtılar: Önce kimseden korkumuz yok dedi sonra fotoğrafı sildi!
Çok da üzülmeyin, beterin beteri var Meral Hanım
Azim, başarı, gurur: Çobanlık yaparken ders çalışıp tıp fakültesini kazandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabancı çiftini zorlu bir süreç bekliyor
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar: 'Bedava ev' sözü verenler deprem şehirlerinin yolunu unuttu
Penaltıda VAR çağırmalıydı
İstanbul depremleri 250 yılda bir olmuyor
Prenses Diana’dan tam 26 sene sonra hayatını kaybetti: Oğlunun yanına gömülecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Samsunspor - İstanbulspor maçı ertelendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA