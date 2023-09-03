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Giriş Tarihi: 3.9.2023 12:11

Trabzonspor, Nenad Bjelica ile gol yollarında etkili oldu

AA
Trabzonspor, Nenad Bjelica ile gol yollarında etkili oldu

Süper Lig'de haftayı 5-1'lik Kasımpaşa galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, Hırvat teknik adam yönetiminde iki sezonda 12 karşılaşmada 27 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Karadeniz ekibi, 12 karşılaşmanın sadece 1'inde gol atamadı.

Trendyol Süper Ligi'nde haftayı 5-1'lik Kasımpaşa galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gol yollarında etkili oldu.

Bordo-mavili takım, geçen sezon teknik direktör Abdullah Avcı'nın son maçlarıyla başlayan, Orhan Ak ve İhsan Derelioğlu ile devam eden kötü gidişatın ardından göreve getirilen Nenad Bjelica yönetiminde, tam olarak istediği çıkışı yakalayamasa da gol yollarında daha iyi grafik sergiledi.

Karadeniz ekibi, geçen sezon ve bu sezon Bjelica yönetiminde çıktığı 12 lig karşılaşmasında rakip fileleri 27 kez havalandırarak maç başına 2,25 ortalama elde etti.

FARKLI GALİBİYETLER

Trabzonspor, Hırvat teknik adam yönetiminde, gollü ve farklı galibiyetlere imza attı. Geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 4-1, Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 4-2, Corendon Alanyaspor'u da 5-1 mağlup eden bordo-mavililer, bu sezon da Kasımpaşa'yı da deplasmanda 5-1'lik sonuçla geçti.

12 MAÇIN 11'İNDE GOL ATTI

Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde 12 lig maçının 11'inde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Bordo-mavililer, Hırvat çalıştırıcı ile sadece bu sezon ligin 2. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynadığı ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmada gol kaydedemedi.

Karadeniz ekibi, 12 lig maçının 5'inde 1'er gol, 2'sinde 2'şer gol, 2'sinde 4'er gol, 2'sinde de 5'er gol kaydetti.

BERABERLİK YAŞAMADI

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde hiç beraberlik yaşamadı. Karadeniz ekibi, 12 lig maçında 6 galibiyet, 6 mağlubiyet elde etti.

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Trabzonspor, Nenad Bjelica ile gol yollarında etkili oldu
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