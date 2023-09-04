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Giriş Tarihi: 4.9.2023 21:59

Gaziantep FK, Erdal Güneş ile yollarını ayırdı

DHA
Gaziantep FK, Erdal Güneş ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Erdal Güneş ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında puan alamayan ve son olarak sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Erdal Güneş ile yollar ayrıldı.

Kulüpten de konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Erdal Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunan Sayın Erdal Güneş ve ekibine emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında gönülden başarılar diliyoruz."

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Gaziantep FK, Erdal Güneş ile yollarını ayırdı
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