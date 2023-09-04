Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep FK'de Erdal Güneş dönemi sona erdi
Giriş Tarihi: 4.9.2023 20:18

Gaziantep FK'de Erdal Güneş dönemi sona erdi

Gaziantep FK’de Erdal Güneş dönemi sona erdi

Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Erdal Güneş ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup olan ve ligde oynadığı 4 maçta da puanla tanışamayan Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Erdal Güneş ile yollarını ayırdı.

Sürpriz ayrılık ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erdal Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunan Erdal Güneş ve ekibine emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında gönülden başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu! A Milli Kadın Voleybol Takımı tarih yazdı...
Talihsız kaza aileyi birleştirdi
Başkan Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti! Kaza sonrası ilk fotoğraf
Son dakika: HKP Genel Başkanı gözaltına alındı! Şok ifadeler: "Oğlu tuttu, babası da bıçakladı” dedi
Halk TV’de iç savaş provokasyonu: Canlı yayında skandal sözler!
Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları İstanbul'a geldi
SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı
Tanju Özcan canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Partiden gitmiyor çünkü...
Son dakika: Kritik zirve sonrası Başkan Erdoğan'dan tahıl koridoru mesajı: Yeni öneri paketi hazırladık
Aslı Bekiroğlu yeni aşkını düğünde ilan etti! Bu kez gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep FK'de Erdal Güneş dönemi sona erdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA