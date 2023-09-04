Göztepe derbi zaferiyle hayata döndü

Bu sezon 1'inci Lig'in ilk 3 haftasında Sakaryaspor ve Çorumspor'a yenilip, Ümraniyespor'la golsüz berabere kalan Göztepe, son saniyeden gelen derbi zaferiyle hayata döndü. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki İzmir derbisinde ezeli rakibi Altay'ın konuğu olan sarı-kırmızılılar 90+7'nci dakikada stoperi Atınç Nukan'ın kafa golüyle 1-0 kazandı. Golün ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip adeta sevgi yumağı oluşturdu. Çok büyük coşku yaşayan Göztepe, yıllar sonra rakibini yenmeyi başardı. Göztepe, Altay'a karşı son galibiyetini 2014-2015 sezonunda aldı. O dönem iki takım da 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele ederken, Göz-Göz sezonun ilk yarısında evinde oynadığı karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı.

Göztepe o sezonun ardından çeşitli liglerde Altay'ı bir daha yenemedi. Aynı sezonun ikinci yarısında Altay'ın ev sahipliğinde oynanan müsabaka 2-2 sona ermişti. İki ezeli rakip yıllar sonra 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de karşılaştı. Altay evindeki maçı 2-1, Gürsel Aksel Stadı'ndaki randevuyu 2-0 kazandı. Ancak o sezon hem Göztepe hem de Altay küme düştü. Takımlar arasında geçen sezon 1'inci Lig'de oynanan ilk maçta ise büyük olaylar çıktı. Gürsel Aksel Stadı'nda 19'uncu dakikada Altay tribünlerinden atılan işaret fişeği bir Göztepeli futbolseverin yüzüne isabet etti.

MAKUS TALİHİNİ DE YENDİ

Ağır yaralanan taraftar aylarca tedavi görürken, ardından Göztepeli taraftar sahaya girip korner direği ile Altay kalecisi Ozan'ın başına vurdu. Olayların ardından Göztepe ve Altay 3-0 hükmen mağlup ilan edildi. Rövanş maçında ise iki takım 1-1 berabere kaldı. O maçta da Göztepe son saniye golüyle puanı kaptı. Dünkü derbi zaferinin mimarı olan Atınç, geçen sezonki son derbide de uzatma dakikalarında topu kafayla kaleye gönderdi, Kutay'a çarpan top ağlarla buluştu. Altay'ı mağlup eden Göztepe hem rakibine karşı makus talihini yendi hem de bu sezonki ilk galibiyetini alarak üzerindeki ölü toprağını attı.

ORTAM GERİLDİ, ATINÇ ATILDI

Altay zaferinin baş mimarı olan Atınç Nukan, 90+7'de attığı golün ardından çok büyük sevinç yaşarken, sahada da gerginlik yaşandı. Göztepe'yi 1-0 öne geçiren golü atan deneyimli oyuncu sevincini abartınca önce sarı kart gördü. Ardından sevinç gösterilerine devam eden Atınç'a Altaylı oyuncular müdahale etti. Yedek kulübelerinde de tansiyon arttı. Atınç, daha sonra ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı. Atınç'ın üzerine yürüyen Altaylı futbolculardan Murat Uluç da kırmızı kartla cezalandırıldı. Olayların güçlükle yatıştırıldığı derbi büyük kavgalar yaşanmadan sona erdi.

KOKOVIC ÇOK RAHATLADI

Göztepe ilk 3 maçta alınan sonuçlarından ardından geleceği erkenden tartışılmaya başlanan Teknik Direktör Radomir Kokovic de derbi galibiyetiyle rahat nefes aldı. Maçı değerlendiren Hırvat teknik adam, "Bu galibiyeti iyi günde, kötü günde yanımızda olan taraftarımıza armağan ediyorum. Altay'ı da bu güzel maçtan ötürü tebrik ediyorum. Gerçekten baskısı yüksek bir karşılaşma oynadık. Göze hoş gelen bir futbol yoktu ama bu tarz maçlar bu şekilde oluyor. İlk yarıdaki oyunumuzdan memnun değilim" dedi.

"İKİNCİ DEVRE DAHA İYİYDİK"

Maçın ikinci devresinde ise gerekli değişiklikleri yaptıklarını vurgulayan Kokovic, "Bunun sonucunda ikinci devrede daha iyi bir futbol oynadık. Galip gelmenin de bir yolunu bulduk. Maç sonu gerginlikler yaşandı. Bunun için üzgünüm. Derbilerde bunlar olabilir. Çünkü bu maçlarda her zaman tansiyon yüksek olur. Umarım bundan sonra bu tarz olaylar yaşamayız. Ben takımımı kutluyorum. Verilen arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz" diye konuştu.

GÖNDERMELERDE BULUNDU

Göztepe, Altay galibiyetiyle adeta coştu. Sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabı kazanılan maç sonunda rakibine göndermelerde bulundu. Atınç'ın gol sevinçlerini paylaşan Göztepe resmi hesabı yayınladığı videoda, "Alsancak Stadı'nın adı değişti. Burası Göztepe Alsancak Cehennemi" gönderisini de taraftarına sundu.