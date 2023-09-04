SON DAKİKA | Galatasaray Ndombele’yi resmen açıkladı!

Galatasaray, Tanguy Ndombele'nin kiralık transferi için oyuncu ve Tottenham ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Galatasaray'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, İstanbul'a geldi.
Londra'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 26 yaşındaki futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.
Geçen sezonu İtalya şampiyonu Napoli'de tamamlayan Ndombele'nin, kiralık olarak kadroya katılması ve Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alması bekleniyor.