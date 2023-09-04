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Giriş Tarihi: 4.9.2023 11:15

Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile görüştü

İHA
Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile görüştü

Taner Taşkın ile yollarını ayıran Sakaryaspor’da rota, TFF 2. Lig'de kazanılan şampiyonlukta teknik direktör olarak görev alan Tuncay Şanlı’ya çevrildi. Yapılan görüşmelerin neticesinde Şanlı’nın Çarşamba günü takımın başında yer alması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig'de mücadele veren ve lige galibiyetle başladıktan sonra beraberlik ve yenilgiyle devam eden Sakaryaspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı. Bu çerçevede, yeşil-siyahlı yönetim rotasını TFF 2. Lig'de kazanılan şampiyonlukta teknik direktör olarak görev alan Tuncay Şanlı'ya çevirdi. Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, Şanlı ile görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmelerin neticesinde Şanlı'nın çarşamba günü takımın başında yer alması bekleniyor.

Tuncay Şanlı, 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta olan Sakaryaspor'da 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 84 puan toplayarak 2,17 puan ortalaması yakalamıştı. Ayrıca teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluk kupasını da kazanmıştı.

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Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile görüştü
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