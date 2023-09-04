Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sergio Ramos, eski takımı Sevilla'ya döndü
Giriş Tarihi: 4.9.2023 18:01

Sergio Ramos, eski takımı Sevilla'ya döndü

AA
Sergio Ramos, eski takımı Sevilla’ya döndü

İspanyol futbolcu Sergio Ramos, eski takımı Sevilla ile anlaşmak üzere Sevilya'ya geldi.

Türkiye'den ve Suudi Arabistan'dan transfer teklifleri alan 37 yaşındaki savunma oyuncusu tercihini Sevilla'dan yana kullandı.

Sevilya kentine geldiğinde basına kısa açıklama yapan Ramos, "Özel bir gün. Eve dönmek her zaman özel." dedi.

En kısa zamanda Sevilla ile antrenmanlara, yeni sezona başlamak istediğini aktaran deneyimli futbolcu, "Eve dönmeyi hep arzuluyordum. Buradan bir kez daha geçmeden hiçbir yere gitmek istemiyordum. Bunu dedem, babam, Sevillalı olduğumdan ve Puerta (2007'de maç sırasında sahada kalbi durarak vefat eden Sevillalı futbolcu) için yapmalıydım. Beni buraya getiren çok şey oldu. Zamanı gelmişti." ifadelerini kullandı.

İspanyol basını, Sevilla'nın Ramos ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı.

Sevilla altyapısından yetişen ve 2003-2006 yılları arasında bu kulüpte oynadıktan sonra Real Madrid'de transfer olan Ramos, 16 yıl Madrid'de forma giymişti.

Son iki sezon Paris Saint Germain'de oynayan Ramos, 18 yıl sonra Sevilla'ya döndü.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu! A Milli Kadın Voleybol Takımı tarih yazdı...
Talihsız kaza aileyi birleştirdi
Başkan Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti! Kaza sonrası ilk fotoğraf
Son dakika: HKP Genel Başkanı gözaltına alındı! Şok ifadeler: "Oğlu tuttu, babası da bıçakladı” dedi
Halk TV’de iç savaş provokasyonu: Canlı yayında skandal sözler!
Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları İstanbul'a geldi
SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı
Tanju Özcan canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Partiden gitmiyor çünkü...
Son dakika: Kritik zirve sonrası Başkan Erdoğan'dan tahıl koridoru mesajı: Yeni öneri paketi hazırladık
Aslı Bekiroğlu yeni aşkını düğünde ilan etti! Bu kez gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sergio Ramos, eski takımı Sevilla'ya döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA