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Giriş Tarihi: 4.9.2023 22:30 Son Güncelleme: 4.9.2023 23:11

Son dakika: Davinson Sanchez resmen Galatasaray'da

Son dakika: Davinson Sanchez resmen Galatasaray’da

Son dakika haberleri... Galatasaray, Davinson Sanchez transferi için oyuncu ve Tottenham ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Tanguy Ndombele'nin ardından Davinson Sanchez ile de görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Galatasaray, Davinson Sanchez ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını TFF'ye bildirdi.

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Son dakika: Davinson Sanchez resmen Galatasaray'da
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