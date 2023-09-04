Son dakika: Davinson Sanchez resmen Galatasaray’da

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Tanguy Ndombele'nin ardından Davinson Sanchez ile de görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.