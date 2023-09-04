Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu'na baba desteği!
Giriş Tarihi: 4.9.2023 08:15 Son Güncelleme: 4.9.2023 08:15

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu'na baba desteği!

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu’na baba desteği!

Son dakika Galatasaray haberi: Gaziantep maçında yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu’nun başarısının perde arkasında babası var! Gole hasret kalan oğlunun baskı altında olduğunu gören Ömer Faruk Aktürkoğlu, Gaziantep’e giderek tribünde yerini aldı ve manevi desteğini gösterdi. Babasının varlığıyla güç bulan 24 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla kendine geldi

Geçen sezona tutuk başlayan Kerem Aktürkoğlu, oynadığı ilk 5 lig maçında skor katkısı yapamamış ve bir hayli eleştirilmişti. Bu süreçte kendisine özel spor psikoloğu tutarak ayakta kalan 24 yaşındaki futbolcu, 6. haftadaki Kasımpaşa deplasmanında patlama yapmış ve iki golle kendisine gelmişti. Sonrasında ise yıldız oyuncu, sezonu 9 gol ve 11 asistle tamamlayıp şampiyonluğun en önemli paydaşlarından biri olarak hafızalara kazındı. Geçen sezonki gibi bu dönemde de Kerem lige formsuz başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Ljubljana rövanşı, Kayseri deplasmanı, Trabzon maçı ve Molde eşleşmelerinde gol atamayan Kerem'i bu kez babası ayağa kaldırdı.

'G.SARAY MUTLULUKTUR' PAYLAŞIMI YAPTI

Oğlunun üzerindeki baskıyı hisseden baba Ömer Faruk Aktürkoğlu, cumartesi sabahı erkenden Gaziantep'in yolunu tuttu ve tribünde yerini aldı. Oğlunun yanında olduğunu hissettiren ve moral veren baba Aktürkoğlu'nun desteği ile Kerem de kendine geldi. Attığı gol ve yaptığı asisti babasına armağan eden milli oyuncu, maç sonunda da "Galatasaray mutluluktur" paylaşımı yaparak üzerindeki baskıyı attığını gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu! A Milli Kadın Voleybol Takımı tarih yazdı...
Başkan Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti! Kaza sonrası ilk fotoğraf
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Maçka Parkı’nda Nazi bayrağı açtılar: Önce kimseden korkumuz yok dedi sonra fotoğrafı sildi!
Azim, başarı, gurur: Çobanlık yaparken ders çalışıp tıp fakültesini kazandı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'na tebrik
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kerkük açıklaması: Türkmenleri her alanda desteklemeye devam edeceğiz
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Sabancı çiftini zorlu bir süreç bekliyor
İstiklal Marşı'nı TBMM kürsüsünde ilk kez kim okumuştur?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu'na baba desteği!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA