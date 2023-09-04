Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu’na baba desteği!

Geçen sezona tutuk başlayan Kerem Aktürkoğlu, oynadığı ilk 5 lig maçında skor katkısı yapamamış ve bir hayli eleştirilmişti. Bu süreçte kendisine özel spor psikoloğu tutarak ayakta kalan 24 yaşındaki futbolcu, 6. haftadaki Kasımpaşa deplasmanında patlama yapmış ve iki golle kendisine gelmişti. Sonrasında ise yıldız oyuncu, sezonu 9 gol ve 11 asistle tamamlayıp şampiyonluğun en önemli paydaşlarından biri olarak hafızalara kazındı. Geçen sezonki gibi bu dönemde de Kerem lige formsuz başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Ljubljana rövanşı, Kayseri deplasmanı, Trabzon maçı ve Molde eşleşmelerinde gol atamayan Kerem'i bu kez babası ayağa kaldırdı.



'G.SARAY MUTLULUKTUR' PAYLAŞIMI YAPTI



Oğlunun üzerindeki baskıyı hisseden baba Ömer Faruk Aktürkoğlu, cumartesi sabahı erkenden Gaziantep'in yolunu tuttu ve tribünde yerini aldı. Oğlunun yanında olduğunu hissettiren ve moral veren baba Aktürkoğlu'nun desteği ile Kerem de kendine geldi. Attığı gol ve yaptığı asisti babasına armağan eden milli oyuncu, maç sonunda da "Galatasaray mutluluktur" paylaşımı yaparak üzerindeki baskıyı attığını gösterdi.