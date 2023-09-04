Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor, Berat Özdemir'i kadrosuna kattı
Giriş Tarihi: 4.9.2023 19:51 Son Güncelleme: 4.9.2023 20:09

Son dakika: Trabzonspor, Berat Özdemir'i kadrosuna kattı

Son dakika: Trabzonspor, Berat Özdemir’i kadrosuna kattı

Son dakika haberleri... Trabzonspor, Berat Özdemir'i El-İttifak'tan bedelsiz olarak kiraladığını açıkladı.

Trabzonspor, Berat Özdemir'in geçici transferi konusunda oyuncunun kendisi ve Ettifaq Kulübü ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor, transfer çalışmaları çerçevesinde Berat Özdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulüpten maliyetle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir ile 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2023-2024 futbol sezonu için 33.000.000 TL garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır" denildi.

25 yaşındaki futbolcu, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu! A Milli Kadın Voleybol Takımı tarih yazdı...
Talihsız kaza aileyi birleştirdi
Başkan Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti! Kaza sonrası ilk fotoğraf
Son dakika: HKP Genel Başkanı gözaltına alındı! Şok ifadeler: "Oğlu tuttu, babası da bıçakladı” dedi
Halk TV’de iç savaş provokasyonu: Canlı yayında skandal sözler!
Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları İstanbul'a geldi
SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı
Tanju Özcan canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Partiden gitmiyor çünkü...
Son dakika: Kritik zirve sonrası Başkan Erdoğan'dan tahıl koridoru mesajı: Yeni öneri paketi hazırladık
Aslı Bekiroğlu yeni aşkını düğünde ilan etti! Bu kez gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor, Berat Özdemir'i kadrosuna kattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA