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Giriş Tarihi: 4.9.2023 08:23

Son dakika Trabzonspor haberi: Berat Özdemir dönüyor

Son dakika Trabzonspor haberi: Berat Özdemir dönüyor

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor, 25 yaşındaki eski oyuncusuyla yeniden el sıkıştı. Geçen sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq’a giden milli orta saha, 1 yıllığına kiralanacak. Kontratta satın alma opsiyonunun yer almayacağı öğrenildi.

Trabzonspor, orta saha takviyesinde sürpriz bir hamleyle eski oyuncusu Berat Özdemir ile kiralık olarak anlaşma sağladı. Bordo-mavili takım, geçtiğimiz sezonun başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq'a giden 25 yaşındaki milli oyuncu için kiralama teklifinde bulundu. Arabistan'da başarılı bir performans gösteren futbolcunun transferine teknik direktör Steven Gerrard, onay verdi. Bugün İstanbul'a gelerek resmi
sözleşmeyi imzalayacak Berat'ın kontratında satın alma opsiyonunun olmadığı belirtildi. Al-Ettifaq'ta 31 karşılaşmada 2315 dakika süren bulan yıldız isim, 1 gol kaydetti. Öte yandan Trabzonspor'un, Brighton'da forma şansı bulamayan 24 yaşındaki Steven Alzate için de şartlarını zorlayacağı ifade edildi. Ayrıca Doğucan Haspolat'a da teklifler geldiği ve ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Berat Özdemir dönüyor
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