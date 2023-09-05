Berat Özdemir Trabzonspor'a geri döndü! "Evime geldiğim için mutluyum"

Havaalanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Berat Özdemir, "Yeniden evime geldiğim için çok mutluyum. Bıraktığımız yerden Trabzonspor armasına hep birlikte hizmet etmeye devam ederiz. Giderken ağlayarak gittim uçakta ama ne güzel ki bugünleri de görmeyi Allah nasip etti. Sağ olsunlar sevgilerinin karşılığını her zaman sahada vermeye çalıştım. Bu saatten sonra daha fazla çalışarak onlara laik olmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.