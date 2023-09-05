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Giriş Tarihi: 5.9.2023 23:55

Berat Özdemir Trabzonspor'a geri döndü! "Evime geldiğim için mutluyum"

Berat Özdemir Trabzonspor’a geri döndü! Evime geldiğim için mutluyum

Trabzonspor, kiralık olarak anlaşmaya vardığı eski oyuncusu Berat Özdemir'i Trabzon'a getirdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan oyuncu, "Evime geldiğim için mutluyum" dedi.

Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda forma giyen Berat Özdemir, Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq'a transfer olmuştu. Trabzon'a gelen oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Havaalanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Berat Özdemir, "Yeniden evime geldiğim için çok mutluyum. Bıraktığımız yerden Trabzonspor armasına hep birlikte hizmet etmeye devam ederiz. Giderken ağlayarak gittim uçakta ama ne güzel ki bugünleri de görmeyi Allah nasip etti. Sağ olsunlar sevgilerinin karşılığını her zaman sahada vermeye çalıştım. Bu saatten sonra daha fazla çalışarak onlara laik olmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş maçı hazırlıkları için yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacak olan Berat Özdemir, "Ben hazırım, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. 4 maçın 3'ünde ilk 11'de oynadım. Bundan sonrası için kararı verecek olan hocamız hazır bıraktık hazır geldik" diye konuştu.

Şampiyon oldukları sezon stadyumun tamamının dolduğunu belirten Berat Özdemir, "Umarım Beşiktaş maçıyla birlikte o stadyumda oynamaya devam ederiz" dedi.

Trabzonspor'da 5 numaralı formayı giymesi beklenen Berat Özdemir, "En çok hamsiyi özledim diyebilirim. Başka takımlar da vardı ama burası benim evim. Trabzonspor masadaysa zaten konu benim için kapanmış oluyor" ifadelerini kullandı.

Taraftarların sevgi gösterileri arasında kendisini bekleyen araca binen oyuncu konaklayacağı otele geçti. Oyuncunun yarın yeni hocası ve takım arkadaşlarıyla tanışmasının ardından takımla birlikte antrenmana çıkması bekleniyor.

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Berat Özdemir Trabzonspor'a geri döndü! "Evime geldiğim için mutluyum"
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