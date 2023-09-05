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Giriş Tarihi: 5.9.2023 17:10 Son Güncelleme: 5.9.2023 17:24

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi kadrosunu açıkladı

DHA
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi kadrosunu açıkladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nda mücadele edecek Fenerbahçe, oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi. Mert Müldür, Samet Akaydın, Nazım, Bartuğ ve Emre Mor kadroya dahil edilmedi.

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya gönderdiği listede; Crespo, Kent, King ve Dominik Livakovic yer alırken, Luan Peres, Samet Akaydın, Mert Müldür, Nazım Sangare, Lincoln, Omar Fayed, Emre Demir, Burak Kapacak ve Emre Mor dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi ve Edin Dzeko yer aldı.

Sarı-lacivertliler H Grubu'nda Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi kadrosunu açıkladı
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