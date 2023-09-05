Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası’nda son 16’da! İşte yeni rakibimiz...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki beşinci maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 mağlup etti ve gruptan çıkmayı başardı. Grubunu 8 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Filenin Efeleri, son 16 turunda B Grubu'nu 1'inci sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaşacak.
SALON: Shlomo Group Arena
HAKEMLER: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Szymon Pindral (Polonya)
TÜRKİYE: Burutay, Faik Samed, Adis, Yiğit, Emre, Arslan ( Berkay (L), Volkan (L), Kaan, Mirza, Arda)
İSRAİL: Tamir, Genadi, Ido, Iliya, Guy, Ariel ( Adir (L), Mark, Noam, Ilay)
SETLER: 25-23, 25-13, 25-17
SÜRE:1 saat 21 dakika