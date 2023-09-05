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Giriş Tarihi: 5.9.2023 22:19 Son Güncelleme: 5.9.2023 22:23

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası’nda son 16’da! İşte yeni rakibimiz...

DHA
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası’nda son 16’da! İşte yeni rakibimiz...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki beşinci maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 mağlup etti ve gruptan çıkmayı başardı. Grubunu 8 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Filenin Efeleri, son 16 turunda B Grubu'nu 1'inci sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaşacak.

SALON: Shlomo Group Arena
HAKEMLER: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Szymon Pindral (Polonya)
TÜRKİYE: Burutay, Faik Samed, Adis, Yiğit, Emre, Arslan ( Berkay (L), Volkan (L), Kaan, Mirza, Arda)
İSRAİL: Tamir, Genadi, Ido, Iliya, Guy, Ariel ( Adir (L), Mark, Noam, Ilay)
SETLER: 25-23, 25-13, 25-17
SÜRE:1 saat 21 dakika

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Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası’nda son 16’da! İşte yeni rakibimiz...
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