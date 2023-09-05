Merih Demiral: Hedefimiz Avrupa Şampiyonası’na katılmak

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5'inci maçında 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. A Millilerde takımın savunma oyuncusu Merih Demiral, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Avrupa şampiyonluğu için kutlayarak sözlerine başlayan Merih Demiral, "Öncelikle voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Bize çok büyük bir gurur yaşattılar. O yüzden ayrı mutlu ve gururluyuz" dedi.

"BENİM İÇİN YENİ BİR MACERA"

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ahli Jeddah'a transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Merih Demiral, "Benim için yeni bir macera, yeni bir deneyim. Yavaş yavaş alışıyorum oraya. Sıcak bir iklim var. Ama alışıyorum gün geçtikçe daha iyi oluyor. Oradaki hocalarımda bana yardımcı oluyor. Gayet mutluyum. İnşallah ilerleyen günlerde çok iyi olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"ESKİŞEHİR'DE HER ZAMAN GÜZEL BİR ATMOSFER OLUYOR"

Cuma günü oynanacak Ermenistan karşılaşmasının zorlu geçeceğini belirten Demiral, "Çok önemli bir maç bizim için. Eskişehir'de taraftarımızın önünde oynayacağız. Oda bizim için ayrı bir şans. Eskişehir'de her zaman çok güzel bir atmosfer oluyor. Bunu da en iyi şekilde değerlendireceğiz. 3 puanı almak için elimizden gelenin en iyisi yapacağız. Kamp ortamı zaten gayet güzel geçiyor. En iyi şekilde antrenmanlarımızı da yapıyoruz. İnşallah en iyi sonuçları alarak ayrılırız" dedi.

"HEM ERMENİSTAN HEM DE JAPONYA İLE HAZIRLIK MAÇINI KAZANARAK İYİ BİR İVME YAKALAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Ermenistan ve Japonya maçlarını kazanarak iyi bir ivme yakalayacaklarını söyleyen Merih Demiral, "Şu an gayet iyi gidiyor her şey. Geçen 2 maçta hem Galler hem de Letonya galibiyetiyle çok iyi bir uyum sağladık. Önümüzdeki maçları da kazanmak istiyoruz. Hem Ermenistan hem de Japonya ile hazırlık maçını kazanarak iyi bir ivme yakalayacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi güzel bir ortam var. Hem genç kardeşlerimiz hem de bizden büyüklerle. İnşallah güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILMAK"

Hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğuna dikkat çeken Merih, şöyle konuştu:

"Grupta liderlikten ziyade, öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak, Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Önümüzdeki Ermenistan maçını kazanırsak, ondan sonra yakalayacağımız güzel havayla birlikte grubu en iyi şekilde bitireceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi en önemli hedefimiz gruptan çıkmak ve Avrupa Şampiyonası'na katılmak."

"MİLLİ TAKIM İÇİN ELİMDEN GELENİN HER ZAMAN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Her zaman elinden gelenin en iyisini yaptığına dikkat çeken 25 yaşındaki savunmacı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Tabii ki her futbolcunun zor dönemlerden geçtiği oluyor. Ben milli takım için elimden gelenin her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her sahaya çıktığımda bunu da zaten halkımız görüyordur diye düşünüyorum. Tabii ki zor zamanlarımız oluyor. Hata yaptığımız zamanlar oluyor. Geçtiğimiz dönemde bazı maçlar kötü geçti. Bu beni gerçekten üzdü ama dediğim gibi her sahaya çıktığımda milli takım için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim öncelikli hedefim bu. Milli takım benim için her zaman kulüplerden üstündür. Buraya geldiğim her zaman bunu yaşamaya ve yaşattırmaya çalışıyorum."