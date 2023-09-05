Son dakika haberi: Pierre Webo’dan Galatasaray itirafı! Fenerbahçe taraftarları kızdı...

Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe, Başakşehir ile Ankaraspor formaları giyen ve Başakşehir'de Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Pierre Webo, Fanatik'e konuştu.

Fenerbahçe taraftarını kızdıracak Galatasaray sözleri sarf eden Webo, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve Real Madrid'e giden Arda Güler'in transfer sürecine ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Pierre Webo'nun çok konuşulan röportajından satırbaşları...

"AZİZ YILDIRIM KAYBETTİĞİMİZDE KARŞISINDAKİ İNSANI ÖLDÜRMEK İSTEYEBİLİRDİ"

Aziz Yıldırım gibi bir karakterle çalıştın. Onunla unutamadığın bir anın var mı? Şampiyonluk günü, derbi sonraları, olumsuz sonuçlar... Bu tip günlerden sonra neler olurdu?

"Öncelikle Aziz Yıldırım mükemmel bir başkan. Türk Futbol yapısını, Türk ekosistemini çok iyi bilen biri. Harika bir insan, her zaman yanımızdaydı. Maçtan önce bizimle konuşurdu, güler, eğlenirdik. Büyük maçlar öncesinde de güldürür, bizi rahatlatırdı, üzerimizden baskıyı alırdı. Aziz Yıldırım çok yardımcı oluyordu herkese. 'Şampiyon olmak için bu maçı kazanmamız lazım' derdi, biz de motive çıkar oynadık. Sadece saha içi değil, saha dışında da mükemmel bir insandı. Zaten Fenerbahçe'de oynuyorsanız maçları kazanmak zorundasınız. Maçları kaybettikten sonra tabii Aziz Yıldırım başkandan önce çok büyük bir taraftardı, büyük tutkusu vardı. Kaybettiğimiz bazı maçlar sonrasında o taraftar kimliğiyle karşısındaki insanı bile öldürmek isteyebilirdi. Ama bunu tutkusundan yapardı, bazı derbiler sonrasında gelir, 'Bu böyle olmaz! Kaybetmemeliyiz, kaybetmemek lazım böyle maçları' derdi. Böylesine mesajları çok net verirdi."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ GALATASARAY"

Okan Buruk'la, Başakşehir'de şampiyonluk yaşadın. Ardından Okan hoca geçen sezon Galatasaray'la da şampiyon oldu. Okan hocayı bir teknik direktör olarak nasıl değerlendiriyorsun? Sence Okan Hoca Avrupa'ya gidebilir mi? Orada başarılı olabilir mi?

"Okan Buruk kariyerimde tanıdığım en müthiş insanlardan birisi. Sadece çok iyi bir hoca değil, aynı zamanda mükemmel bir karakter. O kadar iyi bir hoca ki çalıştığı takımlara da bunu yansıtıyor. Her takımını başarılı yaptı. Avrupa'da başarılı olabilecek bir hoca. Ancak kupalar kazanmak için Avrupa'ya gitmesine gerek yok. Yerel kupaları zaten kazanıyor hoca ve Galatasaray. Galatasaray'ın ayrıca 1 Avrupa Kupası da var. Neden daha fazlası olmasın? Sevilla 7 kez kazandı. Okan hoca da bunları yapabilecek bir hoca. Galatasaray'la, Avrupa Kupası kazanabilir. Galatasaray da tırnak içinde söylüyorum bunu maalesef (gülerek) Türkiye'nin en başarılı ve en büyük kulübü."

"ARDA GÜLER İÇİN BENİ ARADILAR!"

Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduğunda İspanyollar senin de fikrini sordular. Arda Güler hakkında neler söyledin?

"Arda Güler çok büyük bir yetenek ve çok büyük bir potansiyeli var. Bunu ortaya çıkarmak için de büyük çaba sarf ediyor. Futboldan pek anlamayan birisi bile Arda Güler'i izlediğinde yetenekli olduğunu anlar. Tabii ki İspanya'da yıllarım geçti, hâlâ orayla iletişimim devam ediyor. Oradaki yetkililer, Barcelona ve Real Madrid çalışanları bana Arda Güler'i sordu. Ben de onun çok büyük bir yetenek olduğunu ve gelecekte çok daha iyi yerlere gelebileceğinden bahsettim. Sadece Arda Güler değil, farklı oyuncuları da bana soruyorlar, ben de burayla ilgili bilgileri veriyorum. Ben iyi futbolcunun ya da potansiyeli olan oyuncunun, iyi futbolcularla antrenman yaptığı zaman daha çok gelişeceğini düşünüyorum. Bu anlamda Real Madrid, Arda Güler için çok büyük bir şans. Vinicius da Madrid'e gittiğinde sanırım 17 yaşındaydı, iyi oyuncularla idman yaparak bu günlere geldi. Arda'nın da böyle bir dönüşüm ve gelişim yaşayacağına inanıyorum."