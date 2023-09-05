Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Batista Mendy’ye kavuşuyor! Geliş tarihi...

Orta sahasını güçlendirmek adına transferde gaza basan Trabzonspor, eski oyuncusu Berat Özdemir'in ardından Angers forması giyen Batista Mendy'de de mutlu sona ulaştı.

Daha önce Ligue 2 ekibiyle anlaşma sağlayan bordomavili takım, uzun süren görüşmeler neticesinde 23 yaşındaki Fransız oyuncuyla da prensipte el sıkıştı.

Transfer döneminde Fransa, Almanya ve İspanya'dan da teklifler alan Batista Mendy, tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı. Sözleşme detaylarının resmileşmesinin ardından genç yetenek, yarın Türkiye'ye gelecek.

8 NUMARA VE STOPERDE DE OYNUYOR

Nantes altyapısından yetişen Mendy, 2021 yılından beri Angers forması giyiyor. Geçen sezon Fransa Ligue 1'de 35 maça çıkan 23 yaşında oyuncu, bu sezon Ligue 2'ye düşen takımıyla 3 maçta forma giydi. 1.91 cm boyuyla sivrilen Fransız futbolcu, ön libero bölgesinin yanı sıra 12'şer kez stoper ve merkez orta saha bölgesinde de görev yaptı. Sağ ayağını kullanan genç futbolcu, Angers'ta 75 resmi müsabakada 1 gol-1 asistlik skor katkısı sağladı.