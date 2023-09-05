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Giriş Tarihi: 5.9.2023 16:13

Villarreal'de Quique Setien dönemi bitti

AA
Villarreal’de Quique Setien dönemi bitti

LaLiga ekibi Villarreal'de teknik direktör Quique Setien'in görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 64 yaşındaki İspanyol teknik adama emeklerinden dolayı teşekkür edildi. Sportif direktör Miguel Angel Tena'nın takımı geçici olarak çalıştıracağı belirtildi.

2022'nin ekim ayında göreve başlayan Setien yönetiminde LaLiga 2022-23 sezonunu 5. sırada tamamlayan Villarreal, bu sezon 4. maçların ardından topladığı 3 puanla 15. sırada yer alıyor.

Setien daha önce Racing Santander, Las Palmas, Real Betis ve Barcelona kulüplerinin yanı sıra Ekvator Ginesi Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı.

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Villarreal'de Quique Setien dönemi bitti
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