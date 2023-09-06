2023 Ballon d’Or adayları belli oldu! Cristiano Ronaldo 18 yıl sonra...

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ve futbol dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Ballon d'Or'da 2023 yılı adayları belli oldu. Yılın en iyi futbolcusuna verilen ödülün 30 kişilik listesinde, bir dönem Fenerbahçe formasını giydikten sonra Napoli'de şampiyonluk yaşayan ve yükselen performansıyla bu yaz Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae de yer aldı.