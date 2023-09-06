Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çağdaş Atan, Kayserispor'dan ayrıldı! Yeni adresi şaşkına çevirdi...
Giriş Tarihi: 6.9.2023 19:00

Çağdaş Atan, Kayserispor'dan ayrıldı! Yeni adresi şaşkına çevirdi...

Çağdaş Atan, Kayserispor’dan ayrıldı! Yeni adresi şaşkına çevirdi...

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı takımdaki görevinden istifa ettiğini duyurdu ve yeni adresi için ortaya çıkan iddia şaşırttı.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı takımdaki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İŞTE AYRILIK AÇIKLAMASI

"Kayseri bana ilk günden itibaren kucak açtı, hayatımda hiç sevilmediğim kadar sevildim. Birlikte hayaller kurduk, başarılı olduk, güldük, ağladık... Zorlukları paylaştık, unutulmaz hatıralar yaşadık. Saha içi ve dışında çok çalıştık, birlikte geliştik ve büyüdük. Geride kalan süreçte çok yıprandık, yorulduk. Artık veda zamanı.

Ayrılırken en mutlu olduğum şey, bu oyuncu grubuyla da yapabileceğimizi kanıtlamak. İnşallah transfer tahtası açıldığında, Kayserispor yapacağı takviyelerle bu oyuncu grubunu daha da başarılı kılacak hamlelerle hak ettiği yerde olacaktır.

Kayseri'de geçirdiğim süre boyunca çok özel bir destek gördüm. Kayseri için gecesini gündüzüne katan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin hamiliğinde, milletvekillerimiz Sayın Hulusi Akar ve Sayın Mustafa Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve Sayın Valimiz Gökmen Çiçek zor günlerimizde bize destek oldular. Yürekten teşekkür ederim.

Başkanımız Sayın Ali Çamlı ile özel bir ilişkimiz oldu. Kendisi kulüp için büyük bir şans. Sportif Direktörümüz Murat Duman da dert ortağım olarak her anımda bana destek olan kişiydi. Kulüp personelimizden, yönetim kurulumuza herkese içten teşekkür ederim. Büyük Kayserispor taraftarı, sizlerden ricam bu muhteşem desteğinizi eksik etmemeniz. Bu kulübün esas gücü sizlersiniz.

Oyuncularım, benimle kader birliği yapan evlatlarım. Sizlerle ayrı ayrı vedalaşacağım... Namağlup bir takım bırakmanın huzuruyla ayrılıyorum şehirden. İçim buruk olsa da, hepinizi çok seviyorum değerli Kayseri halkı. Sofranızda her zaman bir tabağım olduğunu bilerek ayrılıyorum bu şehirden. Hakkınızı helal edin."

BAŞAKŞEHİR İÇİN İSTANBUL'DA

Öte yandan Çağdaş Atan'ın Başakşehir ile görüşmek için İstanbul'a geldiği belirtildi.

20 Haziran 2022 yılında Kayserispor'da göreve başlayan ve 43 maçta takımın başında olan Çağdaş Atan bu karşılaşmalarda 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Kayserispor'un başında toplamda 62 puan toplayan Çağdaş Atan, maç başına 1.44 puan ortalaması tutturdu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekliye ek zam, ek ödeme! İşte 5 tabloda emekli maaşı hesabı: SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Kaptan Eda Erdem'in 12 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer adını bile formasında taşıyor
Akasya Durağı'nın Gülbin'i bu haliyle bambaşka! Aslı Altaylar sosyal medyayı yaktı geçti
Tatilleri zehir oldu! Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı hastanelik oldu
Ankara'da dikkat çeken buluşma! Akşener CHP'yi saf dışına itti: "Üçüncü yol ittifakı
OVP toplantısında Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Türkiye pozitif ayrıştı
OVP SON DAKİKA: Orta Vadeli Program belli oldu! Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temelleri atılıyor
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut İspanya'da yakalandı
Küçükçekmece'de İmamoğlu'na İSKİ tepkisi! "Ne zaman arayacaksınız ölünce mi?"
SON DAKİKA! Aynalı Tahir, Deli Yürek ve Acı Hayat dizilerinin yönetmeninden acı haber! Gölde boğularak hayatını kaybetti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Çağdaş Atan, Kayserispor'dan ayrıldı! Yeni adresi şaşkına çevirdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA