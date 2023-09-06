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Giriş Tarihi: 6.9.2023 13:38

Erling Haaland'a dev zamlı yeni sözleşme geliyor

Erling Haaland’a dev zamlı yeni sözleşme geliyor

Manchester City, Erling Haaland'a yeni sözleşme imzalatmak için kolları sıvadı. Norveçli golcüye çılgın bir kontrat önerme hazırlığında olan İngiliz devi, Haaland'ın maaşını 22.8 milyondan, 38 milyon Euro'ya çıkaracak. Manchester City'nin yeni sözleşme imzalatmasındaki asıl sebep ise 23 yaşındaki yıldızın 200 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kaldırmak.

Geçen sezon imza attığı Manchester City ile kırılmadık rekor bırakmayan Erling Haaland, İngiliz devi ile yeni bir sözleşme imzalayabilir. Manchester City, Norveçli golcü için yüzde 60'lık maaş artırımını içeren sözlşme hazırladı. İngiliz devi ayrıca, Norveçli golcünün 200 milyon euroluk serbest kalma maddesini de kaldırmak istiyor.

YÜZDE 60 ZAM YAPILACAK
Daily Star'da yer alan habere göre; Manchester City'nin yeni sözleşmesinde Haaland'ın maaşı 22.8 milyondan 38 milyon euroya yükseltilecek. City, Norveçli golcüyle 2027 yılına kadar imza atmak istiyor.

Öte yandan Manchester City'nin asıl niyeti ise Haaland'ın serbest kalma maddesini devre dışı bırakmak. Mevcut sözleşmesinde 200 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan futbolcunun, yeni sözleşmesinde bu madde bulunmayacak.

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Erling Haaland'a dev zamlı yeni sözleşme geliyor
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