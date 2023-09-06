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Giriş Tarihi: 6.9.2023 15:40

Galatasaray’da Tete sorunu yok

Galatasaray’da Tete sorunu yok

Galatasaray’ın sezon başında bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Brezilyalı forvet Tete için, oyuncunun eski kulübü Shakhtar Donetsk tarafından herhangi bir dava açılmadığı öğrenildi.

Galatasaray'ın sezon başında bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Brezilyalı forvet Tete için, oyuncunun eski kulübü Shakhtar Donetsk tarafından herhangi bir dava açılmadığı öğrenildi.

Tete, FIFA'nın Rusya ve Ukrayna'daki yabancı futbolcular için 30 Haziran'a kadar tanıdığı tek taraflı sözleşme fesih hakkını kullanarak Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmişti. Bonservissiz olarak Galatasaray'a imza atan Tete için Shakhtar'ın sarı-kırmızılılara bir dava açtığı iddia edildi.

Kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Galatasaray'a herhangi bir dava dosyası gelmediği, davanın açılmış olması halinde FIFA'dan sarı-kırmızılılara bildirim gelmesi gerektiği aktarıldı. Edinilen bilgiye göre böyle bir bildirimin de olmadığı öğrenildi.

Oyuncunun sözleşmesiyle ilgili hiçbir pürüzün bulunmadığı ifade edilirken, futbolcuyu transfer ederken tüm detayların ele alındığı kaydedildi.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 3 maçta görev aldı.

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Galatasaray’da Tete sorunu yok
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