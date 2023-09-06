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Giriş Tarihi: 6.9.2023 13:24

Porto-Arouca maçında VAR bozuldu, kararı telefonla verdi

Porto-Arouca maçında VAR bozuldu, kararı telefonla verdi

Portekiz Premier Lig'de Porto ile Arouca arasında oynanan maçta ilginç bir durum yaşandı. Hakem Miguel Nogueira, Porto lehine penaltı vermesinden sonra VAR monitörüne çağrıldı. Pozisyonu izlemek için saha kenarına gelen tecrübeli hakem, teknik bir hata nedeniyle VAR merkeziyle iletişime geçemeyince pozisyona telefonla konuşarak karar verdi.

Portekiz Premier Lig'inde oynanan Porto-Arouca maçının 90. dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Hakem Miguel Nogueira, Porto lehine penaltı vermesinden sonra VAR monitörüne çağrıldı. Pozisyonu izlemek için saha kenarına gelen tecrübeli hakem, teknik bir hata nedeniyle VAR merkeziyle iletişime geçemedi.

KARARI TELEFONLA VERDİ
22 dakikanın sonunda hakeme yetkili kişi tarafından bir cep telefonu verildi. Bu esnada Porto takımı yan hakem ile tartıştı ve yoğun itirazlarda bulundu. Hakem VAR merkezi ile konuştuktan sonra penaltı kararını geri çekti. Porto takımı, skoru eşitleyen golü atmasına rağmen verilmeyen penaltı pozisyonu için hakeme maç sonunda yoğun itirazlarda bulundu. Öte yandan hakemin pozisyonu izlemeden karar vermesi sosyal medyada büyük bir tepkiye neden oldu.

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Porto-Arouca maçında VAR bozuldu, kararı telefonla verdi
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