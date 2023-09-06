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Giriş Tarihi: 6.9.2023 13:21

Romain Saiss'e 1.5 ay dayanabildiler! Al Shabab'a kiralandı

Romain Saiss’e 1.5 ay dayanabildiler! Al Shabab’a kiralandı

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Al-Sadd'a transfer olan Romain Saiss, kiralık olarak takımdan ayrıldı.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ta ayrılarak Katar ekibi Al-Sadd'a transfer olan Romain Saiss, yeni kulübünden ayrıldı. Beşiktaş'tan Katar temsilcisi Al Sadd'a 1,5 ay önce transfer olan 33 yaşındaki Faslı futbolcu Romain Saiss'in Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab'a kiralandığını açıklandı.

Al Shabab'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla transfer duyuruldu. Beşiktaş'ın 24 Temmuz'da yollarını ayırdığı Saiss, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 26 maçta bir gol kaydetti. Katar ekibi Al Sadd, yapılan idari bir hata sonucu "Avrupa Birliği dışı oyuncular" listesine kaydettirilemedi ve takımdan ayrılmasına karar verildi.

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Romain Saiss'e 1.5 ay dayanabildiler! Al Shabab'a kiralandı
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