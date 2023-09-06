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Giriş Tarihi: 6.9.2023 16:04

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Emin Bayram Westerlo'ya kiralandı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Emin Bayram Westerlo’ya kiralandı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Birçok transferi art arda açıklayan Galatasaray'da şok bir ayrılık daha yaşandı... Sarı kırmızılı takımın genç oyuncusu Emin Bayram, Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı.

Birçok transferi art arda açıklayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

EMİN BAYRAM KİRALANDI

Belçika'ya giden 20 yaşındaki stoper sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1 yıllık kiralık olarak resmi sözleşmeyi imzalayacak. Genç oyuncuya Stoke City de talip olmuş ancak Sarı-Kırmızılı yönetim bu transfere izin vermemişti.

Emin Bayram'ın Westerlo ile yapılan 1 yıllık kiralık sözleşmesinde zorunlu oynama maddesi de bulunuyor.

STOKE CITY DE İSTEMİŞTİ

Emin Bayram'ı İngiltere Championship ekibi Stoke City de 6-7 milyon Euro satınalma opsiyonuyla kadrosuna katmak istemiş ancak Okan Buruk ve Galatasaray transfer komitesinden onay çıkmamıştı. Bu sezon Olimpija Ljubljana maçında 11'de başlayan Emin Bayram geçen sezon 11 maçta Galatasaray forması terletmişti. 1.92 boyundaki stoperin Sarı-Kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Emin Bayram Westerlo'ya kiralandı!
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