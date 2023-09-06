SON DAKİKA | Trabzonspor’un yeni transferi yola çıktı! Batista Mendy için geri sayım...

8 NUMARA VE STOPERDE DE OYNUYOR

Nantes altyapısından yetişen Mendy, 2021 yılından beri Angers forması giyiyor. Geçen sezon Fransa Ligue 1'de 35 maça çıkan 23 yaşında oyuncu, bu sezon Ligue 2'ye düşen takımıyla 3 maçta forma giydi. 1.91 cm boyuyla sivrilen Fransız futbolcu, ön libero bölgesinin yanı sıra 12'şer kez stoper ve merkez orta saha bölgesinde de görev yaptı. Sağ ayağını kullanan genç futbolcu, Angers'ta 75 resmi müsabakada 1 gol-1 asistlik skor katkısı sağladı.