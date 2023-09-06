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Giriş Tarihi: 6.9.2023 20:17 Son Güncelleme: 6.9.2023 20:21

Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Doğucan Haspolat Westerlo'da

AA
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Doğucan Haspolat Westerlo’da

Trabzonspor, Doğucan Haspolat’ın Belçika ekibi KVC Westerlo’ya transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor'un orta alan oyuncusu Doğucan Haspolat, Belçika'nın Westerlo Kulübüne transfer oldu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Doğucan Haspolat'ın, Westerlo Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Westerlo Kulübü, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 600 bin avro ve şarta bağlı bonus olarak 500 bin avro ödeme yapacaktır. Ayrıca, kulübümüze, futbolcunun bir başka kulübe kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si ödenecektir."

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Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Doğucan Haspolat Westerlo'da
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