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Giriş Tarihi: 6.9.2023 11:37

Trabzonspor'da tüzük tadilatın yapılacağı genel kurul ertelendi

AA
Trabzonspor’da tüzük tadilatın yapılacağı genel kurul ertelendi

Trabzonspor Kulübünde tüzük tadilatının yapılacağı olağanüstü genel kurulun ertelendiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulübün, şeffaflık ilkesi gereği üyelerin tüzük taslak metni hakkında daha fazla fikir sahibi olabilmesini sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Tüzük hükümlerinde yapılan değişikliklerin kapsamlı şekilde ele alınabilmesi için üyelerin ihtiyaç duyduğu süreyi bulabilmesi adına 8 ve 16 Eylül'de gerçekleştirileceği ilan edilen olağanüstü genel kurulun aynı gündemle tüzüğün 30. maddesi hükmüne göre 19 ve 27 Eylül'de olacak şekilde ertelendiği kaydedildi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 19 Eylül'de yapılacak ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi salonunda 27 Eylül'de ve saat 10.00'da gerçekleştirileceği aktarıldı.

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Trabzonspor'da tüzük tadilatın yapılacağı genel kurul ertelendi
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