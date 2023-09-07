Antalyasporlu Naldo’nun ailesi kaza geçirdi! Oğlu Davi’nin durumu kritik...





"BU KADAR ŞİDDETLİ KAZA GÖRMEDİM"

Çok kazaya şahit olduğunu, ancak bu kadar büyüğünü görmediğini ifade eden Ceylan Güder, "Bugüne kadar bu kavşakta en az 20-30 kaza gördüm ama bu çok şiddetliydi. Evimde balkonda oturuyordum. Siyah araba karşıdan çok süratli geliyordu. Rampanın olduğu yerde otomobilin tekerlekleri yerden kesildi. Kırmızı otomobil de seyir halindeydi. Eyvah demeye kalmadı. Siyah araba, kırmızılıya vurdu. Onun yanında da motosikletli vardı. Kırmızılı darbeyi alınca ister istemez motosikletliye vurdu. Siyah otomobilin sürücüsü genç bir çocuktu" dedi.