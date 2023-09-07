Ersun Yanal’dan Süper Lig devlerine eleştiri: Bunu nasıl tolere edecekler?

- "5 BÜYÜK LİGİN İÇİNE GİRMEK İÇİN MÜCADELE ETMEK BİR VİZYON OLMALI"

Türk takımlarının bu sezon Avrupa'daki başarısının, ülke futbolunun gelişimi için önemine vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Uzun zamandır Avrupa'da olan başarı açlığının bu yıl oldukça giderildiğini düşünüyorum. Takımlarımızın performansı hepimizin yüzünü güldürdü. Avrupa'da olmamız ve uzun süre kalmamız gerekiyor. Bu futbolumuzun, oyuncular tarafından talep edilmesi ve marka olarak büyümesi adına çok önemli. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacağız, sıralamada ilk 10'un üzerine çıkmaya çalışacağız. 5 büyük ligin içine girmek için mücadele etmek bir vizyon olmalı. Umarım önümüzdeki sezonlarda bunu başarırız. Avrupa'da ilk turlarda da olsa galibiyetler temel oluşturmak adına önemli. Uzak kaldığımız başarının orada sağlamlaştırılması adına önemli. Eskisi gibi değil, gelirler de eskiye oranla yüksek. Avrupa'daki oyuncuların Türkiye'yi seçmesi adına önemli." ifadelerini kullandı.

Yanal, Türkiye'de oyuncu yetiştirme konusunda ciddi sorunlar yaşadığını belirterek, "Ülkenin oyuncu ihtiyacının karşılayabileceği altyapısının sağlam olmadığı düşüncesindeyim. Maalesef her geçen gün bu biraz daha eriyor. Ülkemizde oyuncu yetiştirme ve geliştirme konusunda çok ciddi problemler var. Bu biraz da sosyolojik bir problem. Kulüplerin altyapılarından kaynaklanan problem gibi gözükse de daha iyi irdelenmeli. Bir oyuncuyu küçükken bulmak, çalıştırmak, o takımda yükselmesini sağlamak büyük bir organizasyonun parçaları. Bu organizasyonda problemler var. Türkiye'de bu konuyu detaylı şekilde gündeme getirmeliyiz. Sadece kulüplerin akademiler kurmasıyla yetinilecek bir konu değil. Avrupa'da 33-34 ülkeden daha fazla genç nüfusa sahibiz. Bu gücümüzün karşılığında organizasyonu sağlayacak takım sayısında azlık var. Bunlar sosyolojik problem olarak düşünülüp, eğitim sisteminin içinde de değerlendirilmeli." şeklinde konuştu.

- "BÜTÇELER DELİNME NOKTASINA GELMİŞTİR"

Süper Lig'de takımların bu sezon yaptıkları yüksek bütçeli transferleri de değerlendiren Ersun Yanal, şu ifadeleri kullandı:

"Bence bu sene transferde doyumsuz bir sonuca doğru gidiyoruz. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray bu konuda ciddi bir yarış içine girdi. İnanılmaz pahalı transferler yaptılar. Bence bütçeler delinme noktasına gelmiştir, umarım hem sponsorlar hem de Avrupa'daki başarılarla bunu karşılarlar. Fenerbahçe için artık tahammül edilemeyecek bir şampiyonluk yarışı söz konusu. Galatasaray için Şampiyonalar Ligi hevesi var. Beşiktaş için geride kaldık düşüncesi. Onlar bunu tamamlamak için baya uğraşıyorlar. Biraz stresliler. Önemli bir yarışa neden olacak. Trabzonspor'un bir tık geride kaldığını düşünüyorum. Adana Demirspor istikrarlı gidiyor. Bu takımlarla diğer takımların arasının çok açık olduğunu düşünüyorum. Başakşehir ise geçen yıllardaki gibi değil. Maalesef Türkiye'deki transferler Arabistan'ın yaptığı hamleye benziyor. Bazı iyi oyuncular var ama bazı oyuncuların sözleşme süreleri ve yaşlarına baktığınızda bunu hiçbir Avrupa takımı yapmaz. 30'lu yaşların üzerinde 3-4 yıl sözleşme imzalanan oyuncuların kulüplere mali yük olacağını düşünüyorum."