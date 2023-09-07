Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Fredrik Midtsjö Pendikspor'da: İşte maliyeti...
Giriş Tarihi: 7.9.2023 20:45 Son Güncelleme: 7.9.2023 20:46

SON DAKİKA | Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Fredrik Midtsjö Pendikspor'da: İşte maliyeti...

SON DAKİKA | Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Fredrik Midtsjö Pendikspor’da: İşte maliyeti...

Galatasaray, Fredrik Midtsjo’nun 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Süper Lig ekibi Pendikspor, Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transfer edildiğini açıkladı.

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Pendikspor'da çalışmalar devam ediyor. İstanbul ekibi, Galatasaray'dan Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattığını duyurdu. Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz son olarak Galatasaray forması giyen Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö'yü renklerine bağladı" ifadelerine yer verildi.

Pendikspor, Fredrik Midtsjö transferi için Galatasaray'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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SON DAKİKA | Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Fredrik Midtsjö Pendikspor'da: İşte maliyeti...
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