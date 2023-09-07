Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Gaziantep FK'de, Marius Sumudica dönemi!
Giriş Tarihi: 7.9.2023 17:46 Son Güncelleme: 7.9.2023 17:54

Son dakika: Gaziantep FK'de, Marius Sumudica dönemi!

İHA
Son dakika: Gaziantep FK’de, Marius Sumudica dönemi!

Gaziantep FK, Teknik Direktör Marius Sumudica ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Memik Yılmaz, kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenindeki konuşmasında Sumudica'nın, Gaziantep'e hayırlı olmasını diledi.

Amaçlarının Gaziantep FK'yi ayağa kaldırmak olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Camiamıza yeni bir heyecan katabilmek adına yakından tanıdığımız, başarılı teknik direktör Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaştık. Geçmişte çok başarılı bir takım yaratmış, takımımızı liderlik koltuğuna kadar taşımayı başarmıştı. Ancak elbette ki zaman zaman yapmış olduğu hareketler şehrimizi üzmüştü. Bunun da sebebi kendisine olan Gaziantep şehrinin sevgisiydi. Ancak kendisiyle görüşmelere başladığımız andan itibaren yaşanılan olumsuzluklar adına pişmanlığına ben şahidim. Ve bu doğrultuda kendisi de bizlere söz vererek, sadece takımın başarısına odaklı bir çalışma prensibi olacağını söyledi."

SUMUDİCA: "DÜŞMEYİ ŞU AN AKLIMDAN DAHİ GEÇİRMİYORUM"

Rumen çalıştırıcı Sumudica ise Gaziantep'i çok sevdiğini ve yeniden taraftarla buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Gaziantep FK'yi kendi evi gördüğünü belirten Sumudica, şöyle devam etti:

"Benim için kolay değildi ama kalbim açık şekilde geldim. Burayı kendi evim gibi hissediyorum. Burası daha önce bana her şeyi verdi. Ben de bu şehre her şeyi vermeye çalıştım. Bir röportajda şaka yapmak istedim, tabii bunun böyle problem olacağını düşünmedim. Daha sonra şehirde bu şakaya hassasiyet oluştu. Herkesten özür diledim. Ama çok geçti. Ondan itibaren hem ben hem şehir kaybetti. Tekrar herkesten özür diliyorum. Şu an buraya gelmek benim için büyük bir risk. Şu an bir takım alıyorum ama nasıl hazırlandığını bilmediğim bir takım alıyorum."

Sumudica, takıma hakim ve yeterince bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Hiçbir transfer yapmadım burada. Sadece daha önce çalıştığım 4-5 futbolcu tanıyorum. 3-4 futbolcu daha transfer edeceğiz. Yeni gelecek futbolcularla birlikte bu yıl iyi bir futbol oynatmaktır amacım. Düşmeyi şu an aklımdan dahi geçirmiyorum 20 yıllık kariyere sahibim. Hiçbir takımla bir alt lige düşmedim. Bu Gaziantep FK'de de olmayacak." şeklinde konuştu.

"FARKLI BİR SUMUDİCA BULACAKSINIZ"

Sumudica, kendisinin çok değiştiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Farklı bir Sumudica bulacaksınız. Tabii o daha önce dans eden Sumudica'yı görmeyeceksiniz çünkü çok değiştim. Sadece futbola odaklanmak istiyorum. Eğer futbola her şeyi verirseniz o da size her şeyi verir. Yarın her şeyi değiştirmek için elimde sihirli bir değnek yok. Ama bu takım iyi bir futbol oynayacak. Her şeyini sahaya verecek. Ben kendi mantalitemi futbolcuya aşılayacağım. Buna uymayan saha dışında kalacak."

Konuşmaların ardından Sumudica, kendisini sezon sonuna kadar takıma bağlayan sözleşmeye imza attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekliye ek zam, ek ödeme! Emekli maaşı hesapları 5 tabloda netleşti: SGK emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Gaziantep’te hastanede yasak aşk dehşeti: Karışmayın namus meselesi! 16 yerinden bıçaklandı
Terör örgütünün iki yüzlü para kasası! PKK'ya destek verdi, evlat nöbeti ailelerine destek oldu
Emekliye ek zam ve yeni tablo! Yüzde 50 zam: OVP ile emekli maaşı zammı için yeni hesaplar: 3. ikramiye ne kadar olacak?
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada ile annesi Ayşegül Yıldız’dan yeni paylaşım! En çok o detay dikkat çekti!
"Cinim, odanda yaşıyorum" mesajına inandı hayatı karardı! Hem ev hem şehir değiştirtti
45 yaşındaki Emine Ün kusursuz güzelliğini sergiledi! ‘Yaz bitmesin’ dedi siyah mayosuyla göz doldurdu!
ABB Halk Ekmek fabrikasındaki rüşvet skandalında 2. perde! Fabrika çalışanı kirli çarkı SABAH’a anlattı
Ekonomide 3 yıllık yol haritası çizildi! Türkiye Yüzyılı’na 7 büyük adım
Kaptan Eda Erdem'in 12 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer adını bile formasında taşıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Gaziantep FK'de, Marius Sumudica dönemi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA