Son dakika haberi: Stefan Kuntz’tan önemli açıklamalar! Flaş Arda Güler sözleri...

"ERMENİSTAN SAYGI DUYULACAK BİR TAKIM"

"Türkiye ve Ermenistan grupta kazanan tarafta. Bütün maçları takip ediyoruz. Yeni hocaları Oleksandr Petrakov ile gelişim kaydediyorlar. İki oyuncuları Almanya'da oynuyor. Çoğu oyuncularına çok ciddi transfer imkanları duyuldu. Saygı duyulacak bir takım ama kendi oyunumuza odaklandık."

"ARDA İNANILMAZ BİR TRANSFER YAPTI"

"Arda Güler çok inanılmaz bir transfer yaptı. Onun etkisini yaşayamıyoruz, sağlığına kavuşmalı ve Real Madrid'e adapte olmalı."