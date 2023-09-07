SON DAKİKA HABERİ | TFF’den Galatasaray’ın itirazına ret! 1959 öncesi şampiyonluklar için...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyona dair yaptığı itirazı reddetti.



Federasyondan yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 14.07.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Kurulumuz'un 31.08.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; Fenerbahçe A.Ş. tarafından TFF Yönetim Kurulu'na yapılan başvuru üzerine araştırma komisyonu kurulmasına dair tesis edilen kararın işin esasını sonuçlandıracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, bu aşama itibariyle itiraz başvurusunun reddine, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.