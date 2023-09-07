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Giriş Tarihi: 7.9.2023 10:11

Son dakika haberleri: Stefan Kuntz'tan Ermenistan maçı için sürpriz karar! Forvette...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberleri: Stefan Kuntz’tan Ermenistan maçı için sürpriz karar! Forvette...

Son dakika haberleri: Stefan Kuntz, Milli Takım’ın yarın oynayacağı Ermenistan maçında gol silahı olarak Bertuğ Yıldırım’a görev verecek. Kazımcan da ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giyecek.

A Milli Takım'ın, Ermenistan maçında santrfor pozisyonunda kimin oynayacağı merak ediliyordu. Umut Nayir'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından Halil Dervişoğlu davet edilmişti. Sakatlığı süren Enes Ünal ile sahalara yeni dönen Cenk Tosun'un da yokluğunda çok fazla seçenek kalmadı.

Teknik direktör Stefan Kuntz'un elinde, bu bölgede oynayabilecek Bertuğ Yıldırım, Halil Dervişoğlu ve Barış Alper Yılmaz bulunuyor. Alman hocanın millilerin gol silahı olarak genç oyuncu Bertuğ'u belirlediği ve ileri uçta ona görev vereceği kaydedildi.

DEPLASMANDAKİ MAÇI 2-1 KAZANDIK

Ay-Yıldızlı ekibin aday kadrosunda yer alan Kazımcan Karataş da ilk kez milli davet aldığı karşılaşmada sahaya çıkmanın heyecanını yaşayacak. 20 yaşındaki futbolcunun, Ermenistan karşısında savunmanın solunda görev alacağı kaydedildi. Türkiye, grupta Ermenistan ile oynadığı ilk maçı 2-1 kazanmıştı.

ESKİŞEHİR'DE BANDOLU KARŞILAMA

Ermenistan karşılaşması için dün öğleden sonra Eskişehir'e uçan Ay-Yıldızlı ekibe Es-Es Bando ile coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

DÜDÜK DANİELE ORSATO'DA

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan ile yarın oynayacağı maçta, İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Eskişehir Yeni Stadı'ndaki mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

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Son dakika haberleri: Stefan Kuntz'tan Ermenistan maçı için sürpriz karar! Forvette...
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