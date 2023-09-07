Son dakika haberleri: Süper Lig'in 1.1 milyar Euro'luk değeri için flaş sözler! "Gerçek değeri saha belirler"

SABAH SPOR'un usta kalemleri, Trendyol Süper Lig'in 1 milyar 120 milyon Euro'luk rekor değerini masaya yatırdı ve dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

İşte yazarların görüşleri;

ÖMER ÜRÜNDÜL: BAKIŞ AÇIMIZ ZARAR VERİYOR!

Takımlarımızın önemli maddi sıkıntıları olmasına rağmen bilhassa Galatasaray ve Fenerbahçe kesenin ağızını bolca açtılar. Önemli olan; bu yapılan transferlerden beklenen verimi alabilmek. Ancak bizim olaylara bakış açımız; ligimizde oynayan yıldız isimlerin vasat performanslarını göklere çıkarmamız. Bu, takımlarımıza zarar veriyor. Ben dünya futbolunu takip eden bir yazarım. İtalyanların ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'u takip ederim. Ayrıca en çok gittiğim İspanya'dan Marca ve As'ı takip ederim. Orada yaptığım incelemelerde iyi oynayan futbolcu bile 3 yıldızı zor alıyor. Bizde ise düşük performans gösteren, 1 gol-1 asist yapan oyuncu 4 yıldız, 5 yıldız alıyor. O zaman da büyük paralarla buraya gelen yabancılar vasat performanslarını kendilerine göre yeterli buluyorlar.

GÜRCAN BİLGİÇ: ÜRETİMDEN KAYNAKLI DEĞİL

Bu sezon çok önemli oyuncular transfer edildi. Kulüplerimiz özellikle serbest kalan veya takımlarıyla problem yaşayan yıldız isimleri ikna etmeyi başardılar. Bu da peşinden kaliteyi getirecek. Buna çok ihtiyacımız vardı çünkü televizyondan diğer ligleri izleyenler, oradaki beceriyi görenler Süper Lig'deki futbolla tatmin olmuyorlardı. Madalyonun diğer yüzünde de artan değerle birlikte yükselen borçlar var. Bu transferleri bir yatırım olarak kabul edelim. Bu sezon 100 milyon Euro'luk satış yapıldı. Umarım gelen oyuncuları geliştirip yeniden futbol piyasasında değerlendirebiliriz. Bu rakam, üretimden kaynaklanmıyor, hepimiz bunun farkındayız.

ALİ GÜLTİKEN: SPORTİF ANLAMDA KARŞILIK ŞART

Tabii işin bu kısmında çok başarılıyız. Para harcama ve borçlanma konusunda muazzam bir grafiğe sahibiz. Bunun 2 tarafı var: Yüksek değerdeki oyuncuları ligimize katabildiğimiz için seyir zevki açısından güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Rekabeti de tetikliyor. Madalyonun diğer yüzü ise bu kadar değeri yüksek oyuncuların olduğu bir ligde Türkiye dışında hiçbir başarımızın olmaması… Bu harcamaların sportif anlamda bir karşılığının olması lazım. Kısır bir domestik rekabetin ötesine geçemiyoruz, bu da harcanan paraları anlamsız hale getiriyor. İnşallah bu rekor harcama ve değer artışını bu sezon Avrupa'da da bir yere taşırız.

BÜLENT TİMURLENK: REEL RAKAM GÖRÜNENİN YARISI

Oyuncu değerlerini tekeline almışçasına belirleyen bir internet sitesinin ortaya koyduğu rakamlarla takım değerini hesaplayabilmek bana pek mantıklı gelmiyor. Örneğin Tete'nin piyasa değeri 25 milyon görünebilir. Ama bedelsiz geldiği Galatasaray'dan menajeri onu bir kulübe götürmek istese işin pratiğinde bu rakamlara çıkmaz ya da 20 milyon Euro'nun altındaki İcardi'yi belki Galatasaray yönetimi 50 milyon Euro gelse satmaz. Kulüpler için tek gerçek borç, hanesinde yazan rakamlar. 300 milyon Euro borcunuz varsa 300 milyon Euro'dur borcunuz ama piyasa değeri 200 milyon gözüken bir takımda kalkıp hepsini satamayacağınıza, gençlerle sahaya çıkamayacağınıza göre arztalep dengesi içinde bence reel rakam o sitede görünenin yarısı. Geçmişte Burak Yılmaz'ı Avrupa'da popüler kılan ya da 35'ini geçtiğinde Lille'e gitmesini sağlayan Çin'e gittiği rakam değil, Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları. Cenk de aynı vitrinle transfer rekoru kırmıştı. Piyasa değerleri dursun o sitede, biz sadece oyuna bakalım. Sahada kaybedenin takım değeri de düşer.