SON DAKİKA | TFF, PFDK cezalarını açıkladı! Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, disiplin sevkleri hakkındaki kararlarını açıkladı.



PFDK, Beşiktaş Kulübü'ne ve kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'ye "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları" nedeniyle 400'er bin TL para cezası verdi.



Ayrıca Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü deplasmanında yapılan çirkin ve kötü tezahüratın bu sezon ilk kez yapılması sebebiyle ihtar cezası aldığı ve Galatasaray Kulübü'nün Gaziantep FK deplasmanında merdiven boşluklarının ikinci kez boş bırakılmaması sebebiyle 105 bin TL, yaşanan saha olayları sebebiyle de 224 bin TL para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.