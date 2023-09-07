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Giriş Tarihi: 7.9.2023 20:46 Son Güncelleme: 7.9.2023 20:49

Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech ne zaman dönecek? Galatasaray doktoru resmen açıkladı...

Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech ne zaman dönecek? Galatasaray doktoru resmen açıkladı...

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle taraftarını mutlu eden Galatasaray'da Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech'in takıma katılma tarihi oldukça merak ediliyordu. Galatasaray Futbol Takımı Kulüp Doktoru Yener İnce bu duruma açıklık getirdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Galatasaray Futbol Takımı Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan oyuncuların durumları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

WILFRIED ZAHA'NIN DURUMU

"Wilfired Zaha'nın geçen sezon tekrar eden kas sakatlıkları olmuş ama Crystal Palace geçen sezon mecburen bu şekilde kullanmış. Zaha da kendini denedi, istediklerini yapabilecek fitness'a sahip olmadığını fark etti. Sakatlığında kötü bir şey yok ama takım ligden düşmesin diye 2 hafta sonra sahaya çıkmak zorunda kalmış. Bu yıpranmışlığın üstüne gitmemek gerekiyor. Özel bir programa başladık."

HAKIM ZIYECH DÖNÜYOR

"Hakim Ziyech'in önümüzdeki hafta salı veya çarşamba takım antrenmanlarına başlamasını öngörüyoruz."

"ICARDI'NİN CİDDİ BİR ŞEYİ YOK"

"Mauro Icardi'nin ciddi bir sakatlığı yok ancak son maçta anormal bir darbe aldı. Önümüzdeki hafta takımla beraber antrenmanlara başlayacak"

"Tanguy Ndombele'nin bir sıkıntısı yok. Bazı oyuncuların yağ oranı, en iyi olduğu zamanda diğer oyunculardan daha yüksektir. İdeal bir oyuncunun %11-12'nin altında kalması gerekiyor. Dünya futbolunda %16'yla oynayan çok iyi oyuncular var. Bu çocuğu da %11'lere düşürdüğünde sahada hayalet olur. Evet biraz kilosu var ama düşüreceğiz. Abartılı bir durum yok. Bu şekliyle Tottenham'da antrenmanlara çıktı. Tottenham ve Napoli'deki raporları bizde. En fit olduğu dönemlerdeki kiloları da bu şekilde."

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Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech ne zaman dönecek? Galatasaray doktoru resmen açıkladı...
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