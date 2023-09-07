Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech ne zaman dönecek? Galatasaray doktoru resmen açıkladı...

"Tanguy Ndombele'nin bir sıkıntısı yok. Bazı oyuncuların yağ oranı, en iyi olduğu zamanda diğer oyunculardan daha yüksektir. İdeal bir oyuncunun %11-12'nin altında kalması gerekiyor. Dünya futbolunda %16'yla oynayan çok iyi oyuncular var. Bu çocuğu da %11'lere düşürdüğünde sahada hayalet olur. Evet biraz kilosu var ama düşüreceğiz. Abartılı bir durum yok. Bu şekliyle Tottenham'da antrenmanlara çıktı. Tottenham ve Napoli'deki raporları bizde. En fit olduğu dönemlerdeki kiloları da bu şekilde."