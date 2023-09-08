Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 7 maç oynandı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri heyecanı devam ediyor. A, D ve J Grubu'nda oynanan 7 karşılaşma ile elemeler devam etti. D Grubu'nda yer alan A Milli Takım, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Ermenistan'ı ağırladı. Grubun 5'inci maçında milliler, Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlıların golü 88'inci dakikada Bertuğ Yıldırım'dan gelirken, konuk ekibin golünü 49'uncu dakikada Artak Dashyan kaydetti. D Grubu'nun diğer bir karşılaşmasında ise Hırvatistan ile Letonya karşı karşıya geldi. HNK Rijeka'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Hırvatistan 5-0 kazandı. Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 3 ve 44'üncü dakikalarda Bruno Petkovic, 13'üncü dakikada Luka Ivanusec, 68'inci dakikada Andrej Kramaric ve 78'inci dakikada Mario Pasalic kaydetti.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A, D ve J Grubu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

A GRUBU:

Gürcistan - İspanya: 1-7

Güney Kıbrıs - İskoçya: 0-3

D GRUBU:

Hırvatistan - Letonya: 5-0

Türkiye - Ermenistan: 1-1

J GRUBU:

Lüksemburg - İzlanda: 3-1

Slovakya - Portekiz: 0-1

Bosna-Hersek - Lihtenştayn: 2-1