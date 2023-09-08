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Giriş Tarihi: 8.9.2023 14:46

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kongre üyelerine çağrı

İHA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan kongre üyelerine çağrı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yarın yapılacak Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı öncesi kongre üyelerine çağrıda bulunarak, "Gelin Fenerbahçe'mizin tarihinde yeni bir sayfayı daha hep beraber açalım" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı yarın Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantı öncesi sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile kongre üyelerine seslendi.

Koç, "Yaz dönemini bitirip, pek çok ailenin okula dönme telaşını yaşadığı şu günlerde bizler de farklı bir heyecan içindeyiz. Bildiğiniz gibi yarın, 9 Eylül Cumartesi günü saat 10.30'da Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonumuzda Kulübümüz açısından tarihi bir Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştireceğiz. Bu buluşmamızda Kulübümüzün anayasası olan tüzüğümüzün güncellemesini ve mabedimizin isim değişikliği mevzularını değerlendireceğiz. Uzun bir süredir Kulübümüzün tüzüğünü çağımızın gerekliliklerini karşılayacak ve de aynı zamanda 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu hale getirmek için uzun süredir yoğun çaba sarf etmekteyiz. Yeni tüzüğümüz sizler tarafından onaylandığı takdirde; hem yeni kanunun emrettiği değişiklikler yapılmış olacak hem de çok daha demokratik, şeffaf, katılımcı, modern, sade ve anlaşılır bir tüzüğe sahip olacağız. Tüzüğümüz yeni kanunla uyumlu hale getirilmediği takdirde amatör branş faaliyetlerimizi sürdürememe riskimiz olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Tüzük değişikliği ile beraber yıllardır taraftarımızın talebi olan stadımızın Atamızın ismini taşıması konusunu Genel Kurulumuzun onayına sunacağız. Sizlerden onay alındığı takdirde stat isim değişikliği için gereken izin sürecini devletimiz nezdinde başlatacağız.

Milyonlarca taraftarımızın resmi temsilcisi olarak siz kongre üyelerimizden, taşıdığınız sorumluluğun bilinciyle Olağanüstü Genel Kurulumuza gereken katılımı sağlamanızı, Kulübümüze destek olmanızı rica ederim. Gelin Fenerbahçe'mizin tarihinde yeni bir sayfayı daha hep beraber açalım. Yarın sabah 10.30'da başlayacak Genel Kurulumuzda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kongre üyelerine çağrı
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