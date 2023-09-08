Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Emre Mor saha çalışmalara başladı
Giriş Tarihi: 8.9.2023 20:09

Fenerbahçe'de Emre Mor saha çalışmalara başladı

Fenerbahçe’de Emre Mor saha çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan Emre Mor, saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan Emre Mor, saha çalışmalarına başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan günün ilk çalışması salonda gerçekleştirildi. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.

Günün akşam saatlerinde gerçekleştirilen 2'nci idmanı ise koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve şut organizasyonları çalıştı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

EMRE MOR'DAN SEVİNDİREN HABER

Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynadığı Avrupa Konferans Ligi maçında sakatlanan Emre Mor, saha çalışmalarına başladı. Öte yandan sakatlığını atlatan Miha Zajc da takıma katıldı. Umut Nayir'in ise birkaç güne antrenmanlara başlaması beklenirken Ferdi Kadıoğlu'nun da bireysel çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Vatandaş afet derdinde İmamoğlu şov peşinde! "Fotoğraf çektirip gittiler"
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Kaynanayla İstanbul turu
OVP ile emekli ve memurun zam hesabı değişti! İşte konuşulan rakamlar
Kaptan Eda Erdem'in 12 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer adını bile formasında taşıyor
Sırra kadem basmıştı! Selena'nın Selin'i yıllar sonra çıktı! İşte 31 yaşındaki Cansu Demirci'nin son hali...
OVP milyonların cebine yansıyacak! Sabit gelirliye konut ikinci emekliliğe destek
4 hastanın ölümünden yargılanıyor! Sabıkalı doktor hayatını kararttı: "Ömrümü elimden aldı"
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hamile! Mutlu haberin ardından ilk işi bakın ne oldu?
Başkan Erdoğan'ın girişimleri dünyaya umut oluyor! Soçi sonrası 40 gemiyle Afrika’ya umut taşınacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Emre Mor saha çalışmalara başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA